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Доильницына Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1800 и 1815

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Осип Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Доильницын Григорий Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.04.1785 ст.

Сын: Доильницын Семён Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1791 ст.

Сын: Доильницын Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Доильницын Василий Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Доильницын Яков Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Доильницын Иван Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Доильницын Данило Осипович

Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1800 и 1815

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