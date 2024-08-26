Доильницына Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1800 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Доильницын Григорий Осипович
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1785 ст.
Сын: Доильницын Семён Осипович
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1791 ст.
Сын: Доильницын Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Доильницын Василий Осипович
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Доильницын Данило Осипович
Отец ребёнка: Доильницын Осип Иванович
Смерть
Между 1800 и 1815