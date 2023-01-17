Талдыкина Степанида Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1880 ст.
Дочь: Тутукова Марина Павловна
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1882 ст.
Сын: Талдыкин Никанор
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.
Сын: Талдыкин Николай
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Талдыкина Агафья
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1889 ст.
Сын: Талдыкин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Пелагея
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1894 ст.
Сын: Талдыкин Василий
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.
Сын: Талдыкин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
07.08.1897 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан
Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно