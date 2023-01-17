Талдыкина Степанида Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Степанида Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
16.07.1880 ст.

Дочь: Тутукова Марина Павловна

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1882 ст.

Сын: Талдыкин Никанор

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.

Сын: Талдыкин Николай

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Павлович

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Талдыкина Агафья

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
05.07.1889 ст.

Сын: Талдыкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Пелагея

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1894 ст.

Сын: Талдыкин Василий

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.

Сын: Талдыкин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1897 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан

Отец ребёнка: Талдыкин Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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