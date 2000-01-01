Сорокин Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сорокин Павел
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сорокина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Лукерья
Смерть
1943
Причина смерти: На войне