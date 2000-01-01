Сорокин Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сорокин Павел

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сорокина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Лукерья

Смерть
1943
Причина смерти: На войне
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