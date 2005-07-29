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Парахина (Колесник) Александра Александровна
Парахина (Колесник) Александра Александровна
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Место рождения
Солдато-Александровское
, Советский, Ставропольский край
Дата рождения
29.07.2005
Пол
Женский
Отец
Парахин Александр Александрович
1977 г.р.
Мать
Котова (Колесник) Ирина Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.2005
Отец:
Парахин Александр Александрович
Мать:
Котова Ирина Владимировна
Солдато-Александровское
, Советский, Ставропольский край
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