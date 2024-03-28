Зыков Филипп Степанович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Филипп Степанович

Зыков Филипп Степанович

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Зыков Степан Федорович

Мать: Зыкова Авдотья Давыдовна

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1789
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500112:mmmf
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.