Зыков Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Зыков Степан Федорович
Мать: Зыкова Авдотья Давыдовна
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1789
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500112:mmmf
Смерть
Неизвестно