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Сениятуллин Рашид

Место рождения

Чембилей

Дата рождения

26.02.1958

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1958

Отец: Суниятуллин Мясум

Мать: Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Рождение ребёнка
09.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.1992
Похороны
Неизвестно

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