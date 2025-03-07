Зелюкова (Коротина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиОколо 2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зелюков Владимир Михайлович
Смерть
Около 2023