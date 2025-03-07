Зелюкова (Коротина) Татьяна Ивановна 1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зелюкова (Коротина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Около 2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелюков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зелюков Владимир Михайлович

Смерть
Около 2023
Самара, Самара, Самарская область

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