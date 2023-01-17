Горбатых (Шепелева) Анна Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатых (Шепелева) Анна Касьяновна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович

Мать: Шепелева Х

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Горбатых Афанасий Наумович

Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Курчалина Прасковья Наумовна

Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горбатых Иван Наумович

Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбатых Семен Наумович

Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Горбатых Матрена Наумовна

Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатых Наум Емельянович

Смерть
Неизвестно
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