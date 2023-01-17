Горбатых (Шепелева) Анна Касьяновна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Шепелев Касьян (Зотик) Калинникович
Мать: Шепелева Х
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горбатых Афанасий Наумович
Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Курчалина Прасковья Наумовна
Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Горбатых Матрена Наумовна
Отец ребёнка: Горбатых Наум Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно