Тихонова Татьяна Т — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Татьяна Т

Тихонова Татьяна Т

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 02.12.1816 г. 27 лет (1788) вдова жила в д. Житьево с детьми в доме и с семьей Акимова Якова (134 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Тихонова Васса

Отец ребёнка: не указан

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 02.12.1816 г. 8 лет (1807) (135 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Тихонов Иван

Отец ребёнка: не указан

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 02.12.1816 г. 5 лет (1810) (129 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.