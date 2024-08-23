Тихонова Татьяна Т
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 02.12.1816 г. 27 лет (1788) вдова жила в д. Житьево с детьми в доме и с семьей Акимова Якова (134 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Тихонова Васса
Отец ребёнка: не указан
на перепись 02.12.1816 г. 8 лет (1807) (135 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Тихонов Иван
Отец ребёнка: не указан
на перепись 02.12.1816 г. 5 лет (1810) (129 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416
Смерть
Неизвестно