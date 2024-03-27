Кузнецов Иосиф Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иосиф Еремеевич

Место рождения

м.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кузнецов Еремей

Мать: не указана

м.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кузнецов Исай Иосифович

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Суздальницкая Бася Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
15.04.1872

Дочь: Коварская Мириам (Мария)

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гуревич Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гуревич Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Рождение ребёнка
?.05.1886

Сын: Кузнецов Соломон Иосифович

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Арон Иосифович

Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Белла Самуиловна

Смерть
Около 1922
Ulan Ude (formerly Verneudinsk)
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