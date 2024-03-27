Кузнецов Иосиф Еремеевич
Место рождениям.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Кузнецов Еремей
м.Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии.
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Суздальницкая Бася Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
15.04.1872
Дочь: Коварская Мириам (Мария)
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гуревич Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гуревич Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Рождение ребёнка
?.05.1886
Сын: Кузнецов Соломон Иосифович
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Забайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Белла Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1922
Ulan Ude (formerly Verneudinsk)