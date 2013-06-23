Гордеева (Андреевна) Клавдия Ефстафеевна
Место рожденияВозможно Санкт-Петербург
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиОколо 1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1926
Сын: Гордеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гордеев Василий Осипович
Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1959