Гордеева (Андреевна) Клавдия Ефстафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Андреевна) Клавдия Ефстафеевна

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Место рождения

Возможно Санкт-Петербург

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Около 1959

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1926

Сын: Гордеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Осипович

Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1959
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