Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна 30.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 30.07.1954, Киров, город Киров, Кировская область

Отец
Мясников Иван Александрович18.01.1930 г.р.
Дети
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1954

Отец: Мясников Иван Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область

Рождение ребёнка
19.03.1972

Дочь: (Носкова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Носков Владимир Николаевич

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Владимир Николаевич

Нововятск, Кировская область, РСФСР

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