Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна
женский, родилась 30.07.1954, Киров, город Киров, Кировская область
ОтецМясников Иван Александрович18.01.1930 г.р.
Дети
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
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Рождение
30.07.1954
Отец: Мясников Иван Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1972
Дочь: (Носкова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Носков Владимир Николаевич
Нововятск, Кировская область, РСФСР
Рождение ребёнка
04.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Владимир Николаевич
Нововятск, Кировская область, РСФСР