Петров Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1973
Отец: Петров Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Дарина Андреевна
Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна