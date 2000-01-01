Петров Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1973

Отец: Петров Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Дарина Андреевна

Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Никита Андреевич

Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Петрова лариса Витальевна

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