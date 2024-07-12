Витюг (--) Анастасия Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матвейчук (Витюг) Февронья Афанасьевна
Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1904
Дочь: Витюг Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: Витюг Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно