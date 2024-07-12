Витюг (--) Анастасия Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюг (--) Анастасия Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витюг Афанасий Яковлевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матвейчук (Витюг) Февронья Афанасьевна

Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: Витюг Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: Витюг Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Витюг Афанасий Яковлевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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