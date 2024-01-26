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Максим Степанович

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Вычислено 1760 г.р.

Жена

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: Степан Афанасьевич

Мать: Евдокия Филипповна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Маруськов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
по исповедной ведомости 1812 год возраст 1 год в РС 1816 года отсутствует
Призыв на военную службу
1813
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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