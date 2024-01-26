Максим Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: Степан Афанасьевич
Мать: Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Маруськов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
по исповедной ведомости 1812 год возраст 1 год в РС 1816 года отсутствует
Призыв на военную службу
1813
Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно