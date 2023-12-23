Ярмоленко Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмоленко Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1895

Дата смерти

31.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895

Отец: Хиля Михаил

Мать: Хиля Харетина

Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Белицкая Александра Владимировна

Отец ребёнка: Ярмоленко Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярмоленко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Ярмоленко Владимир Ефимович

Смерть
31.01.1973
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