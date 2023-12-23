Ярмоленко Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1895
Дата смерти31.01.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1895
Отец: Хиля Михаил
Мать: Хиля Харетина
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Белицкая Александра Владимировна
Отец ребёнка: Ярмоленко Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярмоленко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Ярмоленко Владимир Ефимович
Смерть
31.01.1973