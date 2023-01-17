Папов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папов Сергей Иванович

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Место рождения

д. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

01.10.1904

Дата смерти

18.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1904
д. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1914 по 1924
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1932
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1934 по 1966
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1966 по 1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.10.1970
Москва, город федерального значения Москва
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