Папов Сергей Иванович
Место рожденияд. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения01.10.1904
Дата смерти18.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1904
д. Ильино, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1914 по 1924
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1932
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1934 по 1966
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1966 по 1970
Смерть
18.10.1970