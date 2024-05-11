Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Киселев Тимофей Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фетисов ?
Рождение ребёнка
Около 27.09.1908
Дочь: Машарова (Браковская) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Браковский Петр Георгиевич
Бракосочетание
19.02.1910
Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1923
Отец ребёнка: Браковский Петр Георгиевич
Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Шабаново
Смерть
Неизвестно