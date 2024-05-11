Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Браковская (Киселева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Киселев Тимофей Петрович

Мать: ?

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов ?

Рождение ребёнка
Около 27.09.1908

Дочь: Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Браковский Петр Георгиевич

Бракосочетание
19.02.1910

Муж: Браковский Петр Георгиевич

Горскино Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Браковский Иван Петрович

Отец ребёнка: Браковский Петр Георгиевич

Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Шабаново
Смерть
Неизвестно

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