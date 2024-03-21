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Варфоломеев Максим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1887 ст.

Дочь: Захарова (Варфоломеева) Вера Максимовна

Мать ребёнка: Варфоломеева Татиана Матвеева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещена 20.07.1887 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове в С.- Петербурге Восприемники Яков Васильев Беляев дерптский мещанин, и Александра Павлова Иванова, жена запасного... Показать все
Смерть
Неизвестно

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