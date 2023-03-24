Бровцын Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1918
Дата смерти16.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1951
Сын: Бровцын Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Бровцын Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
После 1953
Смерть
16.02.1994
Похороны
После 16.02.1997