Бровцын Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровцын Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1918

Дата смерти

16.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1951

Сын: Бровцын Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Бровцын Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
После 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

Смерть
16.02.1994
Похороны
После 16.02.1997

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