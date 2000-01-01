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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танюхин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танюхин Сергей

Отец ребёнка: Танюхин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танюхин Виктор

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