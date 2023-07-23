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Макаров Виталий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1997

Сын: Макаров Даниил Витальевич

Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Макарова Алина Витальевна

Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
2002

Сын: Макаров Захар Витальевич

Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
2005

Сын: Макаров Иван Витальевич

Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Концевая Ольга Анатольевна

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