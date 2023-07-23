Макаров Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1997
Сын: Макаров Даниил Витальевич
Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Макарова Алина Витальевна
Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
2002
Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
2005
Мать ребёнка: Концевая Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно