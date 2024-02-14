Халиуллин Исхак 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халиуллин Исхак

Место рождения

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Халиуллин Миннаша

Мать: Магруй

Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Военная награда
Неизвестно
Халиуллин Исхак Миннашевич В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Татарская АССР, Пестречинский р-н, д. Искачка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань
Смерть
Неизвестно

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