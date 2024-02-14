Халиуллин Исхак
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Халиуллин Миннаша
Мать: Магруй
Большие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Военная награда
Неизвестно
Халиуллин Исхак Миннашевич В архив Дата рождения __.__.1925 Место рождения Татарская АССР, Пестречинский р-н, д. Искачка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека ... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казань
Смерть
Неизвестно