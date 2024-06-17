Курзин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения02.04.1784
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1784
Отец: Алаев Федор Павлович
Бракосочетание
19.01.1808
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1813
Сын: Курзин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Курзина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1816 или 1818
Сын: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алаев (Курзин) Капитон Васильевич
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Курзина (Курзина) Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична
Смерть
1855