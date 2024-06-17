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Курзин Василий Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.04.1784

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1784

Отец: Алаев Федор Павлович

Мать: Алаева Дарья Спиридоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1808

Жена: Курзина Пелагея Кузьминична

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курзин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Курзин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Курзин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Курзина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Курзин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1816 или 1818

Сын: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алаев (Курзин) Капитон Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Курзин Исак Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Курзин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Курзина (Курзина) Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1855

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