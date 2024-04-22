Леонова (Талалуева) Марья Демьянова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Талалуева) Марья Демьянова (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

19.07.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1851 ст.

Отец: Талалуев Демьян Меркурьев (Ич)

Мать: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Леонов Димитрий Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
26.10.1873 ст.

Дочь: Настасья Дмитриева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Димитрий Михайлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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