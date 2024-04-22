Леонова (Талалуева) Марья Демьянова (Вна)
Место рождения
Дата рождения19.07.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1851 ст.
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1873 ст.
Дочь: Настасья Дмитриева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Димитрий Михайлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно