Сысоева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1777 по 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1801 ст.
Сын: Сысоев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович
Рождение ребёнка
С 1803 по 1804
Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович
Рождение ребёнка
03.06.1806 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно