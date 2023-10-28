Сысоева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1777 по 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1777 по 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1777 по 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1801 ст.

Сын: Сысоев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1803 по 1804

Сын: Сысоев Степан Семенович

Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович

Рождение ребёнка
03.06.1806 ст.

Сын: Сысоев Антон Семенович

Отец ребёнка: Сысоев Семен Константинович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Семен Константинович

Смерть
Неизвестно
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