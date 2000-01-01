Садаков Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садаков Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1921

Дочь: Носкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Садакова Афанасия Семёновна

Рождение ребёнка
23.10.1923

Сын: Садаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Садакова Афанасия Семёновна

Рождение ребёнка
24.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садакова Афанасия Семёновна

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