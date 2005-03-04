Сенаторова (Уткина) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенаторова (Уткина) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1988

Отец: Петров Владимир Иванович

Мать: Уткина Лидия Владимировна

Бракосочетание
04.03.2005

Муж: Сенаторов Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
04.03.2005

Муж: Сенаторов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
19.05.2005

Дочь: Сенаторова Дарья Дитриевна

Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
07.12.2010

Сын: Сенаторов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
09.10.2014

Дочь: Сенаторова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенаторов Дмитрий Владимирович

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