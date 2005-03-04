Сенаторова (Уткина) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1988
Бракосочетание
04.03.2005
Бракосочетание
04.03.2005
Рождение ребёнка
19.05.2005
Дочь: Сенаторова Дарья Дитриевна
Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
07.12.2010
Сын: Сенаторов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
09.10.2014
Дочь: Сенаторова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сенаторов Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно