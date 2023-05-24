Тулинов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулинов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тулинова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Тулинова *

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Грекова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Тулинова *

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тулинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тулинова *

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Тулинова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Тулинова *

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тулинова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Тулинова *

Смерть
Неизвестно

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