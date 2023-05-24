Тулинов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тулинова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Тулинова *
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Грекова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Тулинова *
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тулинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тулинова *
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Тулинова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Тулинова *
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тулинова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Тулинова *
Смерть
Неизвестно