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Желнова Регина Хамбаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1952 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1985

Отец: Шаймарданов Хамбаль

Мать: Шаймарданова Флюра Накиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнов Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
03.06.2002

Сын: Желнов Арслан Олегович

Отец ребёнка: Желнов Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
16.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желнов Олег Юрьевич

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