Кузькина (Колесникова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Колесников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузькин Семён
Отец ребёнка: Кузькин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузькин Николай
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузькин Евгений
Отец ребёнка: Кузькин Николай
Рождение ребёнка
27.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузькин Николай
Рождение ребёнка
02.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузькин Николай
Смерть
Неизвестно