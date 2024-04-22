Кузькина (Колесникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузькина (Колесникова) Надежда

Кузькина (Колесникова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Колесников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузькин Семён

Отец ребёнка: Кузькин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузькин Николай

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузькин Евгений

Отец ребёнка: Кузькин Николай

Рождение ребёнка
27.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузькин Николай

Рождение ребёнка
02.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузькин Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.