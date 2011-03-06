Гламоздинова Алина Хафизовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.08.2010
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.03.2011
Дочь: Гламоздинова Алиса Андреевна
Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.2012
Дочь: Гламоздинова Леана Андреевна
Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.2016
Дочь: Гламоздинова Вианна Андреевна
Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно