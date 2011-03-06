Гламоздинова Алина Хафизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гламоздинова Алина Хафизовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ХШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахмамедов хафиз Исмаилович

Мать: Шахмамедова Гайсина Гельнас Юнусовна

Бракосочетание
31.08.2010

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.03.2011

Дочь: Гламоздинова Алиса Андреевна

Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.07.2012

Дочь: Гламоздинова Леана Андреевна

Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.07.2016

Дочь: Гламоздинова Вианна Андреевна

Отец ребёнка: Гламоздинов Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гламоздинов Андрей Алексеевич

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