(Ильиных) Катерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Катерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Ильиных Павел Иванович

Мать: Василиса

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