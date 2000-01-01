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(Ильиных) Катерина Павловна
(Ильиных) Катерина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1818
Пол
Женский
Отец
Ильиных Павел Иванович
1796 г.р.
Мать
(Ильиных) Василиса
Вычислено 1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Вычислено 1818
Отец:
Ильиных Павел Иванович
Мать:
Василиса
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