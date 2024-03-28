Ермошина (Лебедева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошина (Лебедева) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ермошин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермошин Алексей

Бракосочетание
25.06.2010

Муж: Ермошин Алексей

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