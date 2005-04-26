Ладан Григорий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1940
Дата смерти26.04.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940
Отец: Ладан Захар Вакулович
Мать: Ладан Евдокия
Рождение ребёнка
15.09.1961
Дочь: Русинович Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1963
Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Ладан Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.04.2005