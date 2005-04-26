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Ладан Григорий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1940

Дата смерти

26.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940

Отец: Ладан Захар Вакулович

Мать: Ладан Евдокия

Рождение ребёнка
15.09.1961

Дочь: Русинович Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна

Рождение ребёнка
26.05.1963

Сын: Ладан Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна

Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Ладан Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Ладан Надежда Павловна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.04.2005

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