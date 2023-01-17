Толбухин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толбухин Фёдор Иванович

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Место рождения

Андроники, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.06.1894

Дата смерти

17.10.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Андроники, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1894
Андроники, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.10.1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1949
Москва, город федерального значения Москва
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