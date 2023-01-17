Толбухин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения16.06.1894
Дата смерти17.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1929
Смерть
17.10.1949
Место жительства
По 1949