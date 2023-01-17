Куракин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Куракин Иван Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1823
Жена: Куракина Анна Андреева
поручители: Васили Борисовъ, Козма Гарбуновъ, Варьламъ Добряковъ | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Иванъ Степановъ Медведевъ, Степанъ Ивановъ Крайновъ, Федотъ Петровъ Живодеровъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1827
Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
26.07.1829
Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Куракин Григорий Васильев
Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова
Смерть
Неизвестно