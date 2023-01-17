Куракин Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Василий Иванов

Куракин Василий Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Куракин Иван Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1823

Жена: Куракина Анна Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Васили Борисовъ, Козма Гарбуновъ, Варьламъ Добряковъ | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Куракина Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иванъ Степановъ Медведевъ, Степанъ Ивановъ Крайновъ, Федотъ Петровъ Живодеровъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1827

Сын: Куракин Петр Васильев

Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1829

Сын: Куракин Иван Васильев

Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Куракин Иван Васильев

Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Куракин Григорий Васильев

Мать ребёнка: Куракина Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close