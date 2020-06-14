Меркулова Магрифа Галиуллиновна
Место рожденияд.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения18.08.1947
Дата смерти14.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулов Михаил
Рождение ребёнка
25.03.1969
Дочь: Камаева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Меркулов Михаил
Рождение ребёнка
13.02.1971
Сын: Меркулов Руслан Михайлович
Отец ребёнка: Меркулов Михаил
Рождение ребёнка
02.03.1977
Дочь: Меркулова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Меркулов Михаил
Рождение ребёнка
02.03.1977
Дочь: Меркулова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Меркулов Михаил
Смерть
14.06.2020