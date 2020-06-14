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Меркулова Магрифа Галиуллиновна

Место рождения

д.Дербишева Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

18.08.1947

Дата смерти

14.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1947

Отец: Сулейманов Галиулла Гатауллович

Мать: Сулейманова (Гузаирова) Марзия Шайхисламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Михаил

Рождение ребёнка
25.03.1969

Дочь: Камаева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Меркулов Михаил

Рождение ребёнка
13.02.1971

Сын: Меркулов Руслан Михайлович

Отец ребёнка: Меркулов Михаил

Рождение ребёнка
02.03.1977

Дочь: Меркулова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Меркулов Михаил

Рождение ребёнка
02.03.1977

Дочь: Меркулова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Меркулов Михаил

Смерть
14.06.2020

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