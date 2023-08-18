Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Киреевка, Тульская область

Дата рождения

14.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюжин Николай

Отец ребёнка: Дюжин Кузьма Борисович

Рождение ребёнка
26.01.1926

Сын: Дюжин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Дюжин Кузьма Борисович

Смерть
Неизвестно

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