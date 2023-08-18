Дюжина (Гречнева) Евдокия Федоровна
Место рожденияКиреевка, Тульская область
Дата рождения14.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюжин Николай
Отец ребёнка: Дюжин Кузьма Борисович
Рождение ребёнка
26.01.1926
Сын: Дюжин Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Дюжин Кузьма Борисович
Смерть
Неизвестно