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Степкин Ульян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степкина Анна Митрофановна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 85
Рождение ребёнка
18.07.1901

Сын: Степкин Илья Ульянович

Мать ребёнка: Степкина Анна Митрофановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_М_ запись - 85 род. Илья в село Брусенцево у крестьянин Степкин Ульян Васильев и законная жена Анна Мит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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