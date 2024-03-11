Гончаронок Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаронок Наталья

Гончаронок Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1978

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
22.05.1997

Дочь: Монахова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Монахов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Монахова Диана Викторовна

Отец ребёнка: Монахов Виктор Сергеевич

Смерть
2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.