Гончаронок Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1978
Дата смерти2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1997
Дочь: Монахова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Монахов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Монахова Диана Викторовна
Отец ребёнка: Монахов Виктор Сергеевич
Смерть
2023