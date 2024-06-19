Жемков Терентий Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1835
Дата смерти17.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1835
Отец: Жемков Галактион Козьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1856
Сын: Жемков Константин Терентьич
Мать ребёнка: (Жемкова) Афанасия Иларионовна (Лаврентьева)
Смерть
17.06.1896