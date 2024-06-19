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Жемков Терентий Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1835

Дата смерти

17.06.1896

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

MR
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1835

Отец: Жемков Галактион Козьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жемкова) Афанасия Иларионовна (Лаврентьева)

Рождение ребёнка
16.05.1856

Сын: Жемков Константин Терентьич

Мать ребёнка: (Жемкова) Афанасия Иларионовна (Лаврентьева)

Смерть
17.06.1896

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