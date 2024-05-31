Луниэль (Луни) Шедоу-Тайлер (родные мать и отец) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луниэль (Луни) Шедоу-Тайлер (родные мать и отец)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.?

Отец: Метатрон Месмер

Мать: Лилия Эвель

Рождение ребёнка
Между 01.07.? и 31.08.?

Сын: Марти Хамелеонлик

Отец ребёнка: не указан

Марти - это хамелеонлик (не сын, питомец), подаренный Луни отцом на пятый день рождения. Зверёк рос вместе с Луни, и сопровождал её во всех приключениях, не забывая оберегать её и в обычные дни. Иногд... Показать все

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