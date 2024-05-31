Луниэль (Луни) Шедоу-Тайлер (родные мать и отец)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.?
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?
Отец: Метатрон Месмер
Мать: Лилия Эвель
Рождение ребёнка
Между 01.07.? и 31.08.?
Сын: Марти Хамелеонлик
Отец ребёнка: не указан
Марти - это хамелеонлик (не сын, питомец), подаренный Луни отцом на пятый день рождения. Зверёк рос вместе с Луни, и сопровождал её во всех приключениях, не забывая оберегать её и в обычные дни. Иногд... Показать все