Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск
Рождение ребёнка
24.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Николай Петрович

Смерть
1999
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск

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