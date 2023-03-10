Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сорочинск
Рождение ребёнка
24.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Николай Петрович
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романенко Николай Петрович
Смерть
1999
г.Сорочинск