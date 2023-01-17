Кондрашов Емельян Самсонович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Кондрашов Самсон Васильевич
Мать: Кондрашова Федосья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кондрашов Родион Емельянович
Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кондрашов Сила Емельянович
Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондрашов Антон Емельянович
Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашова Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно