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Кондрашов Емельян Самсонович

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кондрашов Самсон Васильевич

Мать: Кондрашова Федосья

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кондрашов Родион Емельянович

Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кондрашов Сила Емельянович

Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондрашов Антон Емельянович

Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кондрашова Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Кондрашова Устинья Александровна

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Устинья Александровна

Смерть
Неизвестно
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