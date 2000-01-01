Самодурова (Иванова) Лена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Матвей Иванович
Мать: Иванова Ганя
Рождение ребёнка
1965
Сын: Самодуров Александр
Отец ребёнка: не указан
АрмССР, г. Дилижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Павел
Отец ребёнка: не указан
АрмССР. г. Дилижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Борис
Отец ребёнка: не указан
АрмССР, г. Дилижан
Смерть
Неизвестно