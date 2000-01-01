Самодурова (Иванова) Лена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова (Иванова) Лена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Матвей Иванович

Мать: Иванова Ганя

Рождение ребёнка
1965

Сын: Самодуров Александр

Отец ребёнка: не указан

АрмССР, г. Дилижан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Павел

Отец ребёнка: не указан

АрмССР. г. Дилижан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Борис

Отец ребёнка: не указан

АрмССР, г. Дилижан
Смерть
Неизвестно
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