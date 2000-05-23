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Алексеев Пётр Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1966

Отец: Алексеев Гавриил Фомич

Мать: Алексеева Капитолина Павловна

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