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Алексеев Пётр Гавриилович
Алексеев Пётр Гавриилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1966
Пол
Мужской
Отец
Алексеев Гавриил Фомич
Мать
Алексеева Капитолина Павловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1966
Отец:
Алексеев Гавриил Фомич
Мать:
Алексеева Капитолина Павловна
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