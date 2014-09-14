Козырева (Стребань) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Стребань) Мария Ивановна

Место рождения

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.05.1939

Дата смерти

14.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939

Отец: Стребань Иван Афанасьевич

Мать: Астафурова (Черемных) Феодосия\Анфея Фёдоровна

Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
07.09.1957

Муж: Козырев Николай Алексеевич

Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Мосенко (Козырева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1961

Сын: Козырев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1964

Дочь: Гуньченкова (Козырева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич

Смерть
14.09.2014

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