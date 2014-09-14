Козырева (Стребань) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.05.1939
Дата смерти14.09.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1939
Бракосочетание
07.09.1957
Любомировка, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Мосенко (Козырева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1961
Сын: Козырев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1964
Дочь: Гуньченкова (Козырева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Алексеевич
Смерть
14.09.2014