Мороз Игорь Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1991
Жена: Загарей Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
25.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загарей Людмила Юрьевна
Развод
?.02.1995
Жена: Загарей Людмила Юрьевна