Мороз Игорь Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Игорь Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

LZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1991

Жена: Загарей Людмила Юрьевна

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загарей Людмила Юрьевна

Развод
?.02.1995

Жена: Загарей Людмила Юрьевна

Таллин, Ревельский уезд
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