Демиденок (Жук) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденок (Жук) Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Жук Не знаем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденок Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарниш (Демиденок) Агафья

Отец ребёнка: Демиденок Степан

Рождение ребёнка
1884

Сын: Демиденок Василий Степанович

Отец ребёнка: Демиденок Степан

Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область

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