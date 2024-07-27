Демиденок (Жук) Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Жук Не знаем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демиденок Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарниш (Демиденок) Агафья
Отец ребёнка: Демиденок Степан
Рождение ребёнка
1884
Сын: Демиденок Василий Степанович
Отец ребёнка: Демиденок Степан
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область